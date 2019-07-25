27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6968
  • 6,3736
  • 259.052
  • 101739
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DGS taban puanları açıklandı mı? Biyomedikal Cihaz Teknolojisi nedir, ne iş yapar?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DGS taban puanları açıklandı mı? Biyomedikal Cihaz Teknolojisi nedir, ne iş yapar? sorularının yanıtları DGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından merak edilmeye başlandı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci bugün DGS sonucunu öğrendi. En doğru tercihi yapmak isteyen öğrenciler yoğun bir şekilde araştırma yapıyorlar. Hangi bölümleri tercih edebileceklerini araştıran öğrencilerin ilgisi yeni bölümlere yöneldi. Bu bölümler arasında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi de yer alıyor. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS için ter döktü. DGS 2019 sonuçları ise ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. En doğru tercihi yapmak isteyen öğrenciler yoğun bir şekilde araştırma yapıyorlar. Tercih edebilecekleri bölümler hakkında araştırma yapan öğrenciler yeni bölümlere de ilgi gösteriyorlar. Bu bölümler arasında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi de yer alıyor. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 
 
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DGS taban puanları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

2018 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?
Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.
 
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri sektörünün, gelişen tıp teknolojileriyle beraber evrensel gelişimi tüm dünyada ve ülkemizde sürekli değişen, gelişen bir pazar ve rekabet ortamı oluşturmuştur. Bu rekabet ortamında Biyomedikal cihazların üretimden sonraki en büyük payını da teknik servis hizmetleri oluşturmaktadır. Gelişen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri teknik servis desteğiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir.
 
Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar. Ülkemizde (son yıllarda) özel firmaların yanında, kurumsal düzeyde Biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin arttırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla Biyomedikal merkezlerin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır.
 
Sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin sürekliliği, kullanılan cihazların aktif halde tutulması ile yakından ilgilidir. Söz konusu tıbbi cihazların genellikle maliyetleri yüksek olduğu için, uzun süre kullanılabilir durumda tutulabilmeleri ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. 
 
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında, tıpta ve biyoloji bilimlerinde kullanılan alet ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yaparak aynı zamanda kullanabilen biyomedikal cihaz teknikerleri yetiştirilmektedir.
 

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Güney Kore'de polis, ABD askerini gözaltına aldı

Güney Kore'de polis, ABD askerini gözaltına aldı

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: Yaralılar var

5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: Yaralılar var

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı

Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı

Adnan Oktar suç örgütünün 'silahlanma yöntemi' ortaya çıktı

Adnan Oktar suç örgütünün 'silahlanma yöntemi' ortaya çıktı

Hamile kediyi pitbulla parçalatmışlardı! 3 çocuğun cezası belli oldu

Hamile kediyi pitbulla parçalatmışlardı! 3 çocuğun cezası belli oldu

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar
 

POPÜLER HABERLER

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Fenerbahçe'den 'Altın Jenerasyon' projesi!

Fenerbahçe'den 'Altın Jenerasyon' projesi!

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Boğulmak üzere olan kişiye hayat zinciri

Boğulmak üzere olan kişiye hayat zinciri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA