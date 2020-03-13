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Biyometrik Kimlik Doğrulama nedir? Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemi ne?

Biyometrik Kimlik Doğrulama nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakan Selçuk, 'Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı.' dedi. Bu açıklamanın ardından Biyometrik Kimlik Doğrulama hakkında araştırmalar hız kazandı. SGK, sağlık ödemelerinde yersiz ve haksız ödemelerin önüne geçmek, sağlıktaki suiistimalleri önlemek amacıyla Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne geçmişti. Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının ardından Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemi geçici süreyle askıya alındı.

13 Mart 2020 Cuma  12:11 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 12:11
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin geçici süreyle askıya alındığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Biyometrik Kimlik Doğrulama nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA NEDİR?

SGK, sağlık ödemelerinde yersiz ve haksız ödemelerin önüne geçmek, sağlıktaki suiistimalleri önlemek amacıyla Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’ne geçmişti.

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ ASKIYA ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

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