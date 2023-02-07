Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için 85 milyon tek yürek oldu.



10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından nakdi yardımda bulunmak isteyenler için başlatılan bağış kampanyaları çığ gibi büyüyor.



BAYKAR'DAN 50 MİLYON 812 BİN 980 TL'LİK BAĞIŞ

Baykar, deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Baykar, AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak 50 milyon 812 bin 980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ederek, tırlarla deprem bölgesine sevk ediyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm ekibimizin gayreti, duaları ve yüreği bu acı felakette mağdur olan milletimizle birlikte. Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir. Rabb'im aziz milletimizi ve ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın tedarik ettiği malzemeler şu şekilde:

"581 Jeneratör, 7 bin 040 adet gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve gıda, 202 bin 841 parça kıyafet,13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 075 adet battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu."

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN AFAD'A 1 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ



MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını açıkladı. Bahçeli, "Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum" ifadelerini kullandı.



PAKİSTANLI İŞ İNSANINDAN DEPREMZEDELER İÇİN 30 MİLYON DOLAR BAĞIŞ



İllinois eyaleti merkezli Türk-Amerikan Derneği TACA'nın başkanı Vildan Görener, 'Depremden kısa süre sonra derneğimize 100-150 bin dolar gönderen kuruluşlar oldu. Büyükelçimiz Murat Mercan yaptığımız zoom görüşmesinde ABD'deki Pakistanlı bir işadamının 30 milyon dolar para bağışı yaptığını söyledi" açıklamasında bulundu.

THY ÇALIŞANLARI DEPREM BÖLGESİNE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, gönüllülük esasına uygun olarak kabin, kokpit ve yer personellerinden oluşan yirmişer kişilik gruplar, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'a insani yardım malzemesi ulaştırıyor.

THY çalışanları arama kurtarma faaliyetlerine katılarak ekiplere de yardımcı oluyor. Şirketin Aydın'daki uçuş okulu TAFA'nın Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekibinden olan çalışanları, İskenderun'daki enkaz kaldırma çalışmaları için arama kurtarma ekiplerine katıldı.

THY'nin uçak bakım-onarım şirketi THY Teknik A.Ş'nin 10 bine yakın çalışanı, depremin yaralarını sarmak için kenetlendi. İlk yardım ve acil müdahale tecrübesine sahip, çoğunluğu teknisyenlerden oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, deprem bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldı.

İçlerinde psikologların da olduğu 350 kişi ise depremden etkilenenlere psikososyal destek sağlamak amacıyla bölgeye gitmek için hazır bekliyor. AFAD'a iletilmek üzere yardım kampanyası başlatan THY Teknik A.Ş. çalışanları kampanyanın ilk 5 saatinde yaklaşık 2,3 milyon lirayı topladı.

İstanbul ve Ankara'daki zorlu hava şartlarında yardım için havalanan uçakların, emniyetli uçuşları için de kabinden kokpit ekibine, yer personelinden teknisyenlere kadar tüm çalışanlar 7/24 görevlerini icra ediyor.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI: BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!



Vakıftan yapılan açıklamada, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak afet bölgelerindeki yaralarımızın sarılmasına destek olmak üzere 10 milyon TL'lik bağışımızı AFAD'a ilettik" denildi.