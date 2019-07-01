Biz kadınlar İslam'ı doğru tanıtmalıyız

Erdoğan’dan İmparatora kutlama ziyareti

BAŞKAN Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi. İmparatorluk Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Erdoğan’a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan daha sonrra Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori’yi kabul etti. Erdoğan basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada “Majesteleri İmparatorun tahta çıkışıyla başlayan Reiwa (Düzen ve uyum) döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

PARLAMENTER DİPLOMASİ

“Tabii güzel uyum tüm toplumların aslında ihtiyacı olan bir özelliktir” ifadesini kullanan Erdoğan, “Türk halkının gönlünde Japonya’nın özel bir yeri var. Dostluğumuzu 2013 yılında stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai’nin onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı. Basına kapalı yemekte konuşan Erdoğan, Nikai’nin Japon siyasetinin en kıdemlilerinden biri ve uzun yıllar iktidarda kalan bir partinin mensubu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

PARTİLER ARASI DİYALOG

“Her iki parti de aslında uzun yıllar iktidarda kalma imkanını buldu, gücünü ortaya koydu. Bu tabii bir hakim parti anlayışı demektir. Aramızda hükümetler arası diyaloğun artırılmasını konuşurken aynı zamanda partiler arası diyaloğu da geliştireceğiz, bunu geliştirmeliyiz diyorum. Böylece partiler arası tecrübe paylaşımını süratle başlatmamızda büyük fayda var. Bu çerçevede sizlere taslak bir iş birliği protokolünü de iletebiliriz.”

Stratejik ortaklığı yüksek seviyelere çıkaracağız

Başkan Erdoğan, daha sonra da Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, Başbakanlık Ofisi’ne gelişinde Başbakan Abe tarafından karşılandı. Erdoğan ve Abe, iki ülke bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan, çalışma yemeğinin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Japonya’yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Misafirperverlikleri için Abe’ye teşekkür eden Erdoğan, Osaka’da G20 Liderler Zirvesi’ne başarılı evsahiplikleri için tebriklerini iletti. Başbakan Abe ise konuşmasında Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.