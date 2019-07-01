Biz kadınlar İslam'ı doğru tanıtmalıyız
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İslam’ı doğru tanıtma noktasında özellikle kadınlara büyük görevler düştüğüne işaret etti, “İslamofobiye karşı en etkin mücadele, barış ve hoşgörü dini İslam’ı en iyi şekilde temsil edebilmektir”dedi.
- NUH ALBAYRAK
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’da Tokyo Camisi’ni ziyaret ederek, Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Emine Erdoğan, dost ve kardeş ülke Japonya’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Erdoğan, camilerin Müslümanlar için “gurbetin bittiği yerler” olduğunu belirtti.
İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE
Dünyada yükselen İslam karşıtlığına değinen Emine Erdoğan “İslamofobiye karşı en etkin mücadele, barış ve hoşgörü dini İslam’ı en iyi şekilde temsil edebilmektir. Kaynağını yüce kitabımız Kur’an’dan alacağımız doğru temsil, ışığın kelebekleri kendine çağırması gibi, insanları hakikate çağırır. La ilahe illallah rüknünü, hiçbir şey, onu yaşayan bir insan kadar güzel anlatamaz” ifadelerini kullandı. İslam’ı doğru tanıtma noktasında özellikle kendilerine büyük görevler düştüğüne işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
ÇOK İYİ ANLATMALIYIZ
“Bildiğiniz gibi İslam dinini yaralamaya çalıştıkları yerlerden biri, kadının statüsü meselesidir. Asla tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar İslam diniymiş gibi gösterilerek, kadınların kimi toplumlarda yaşadığı insanlık dramı dinimize mal edilmektedir. O nedenle hanımlar olarak İslam’da kadının yerini ve İslam tarihi boyunca kadınların başardıklarını çok iyi anlatmalıyız. İslam tarihine isimlerini yazdıran hanımların ayak izlerini takip etmeliyiz.”
Türkiye dünyanın en cömert ülkesi
“Biz Türkiye olarak 360 derece diplomasi anlayışıyla dünyanın uzak köşelerine dostluk köprüleri kuruyoruz” diyen Emine Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım konusunda “dünyanın en cömert ülkesi” vasfını taşıdığını anlattı. Gittikleri ülkelerle siyasi, ekonomik, kültürel işbirlikleri yaptıklarını da anımsatan Emine Erdoğan, Japonya’nın
Türkiye için çok özel bir ülke olduğunu belirtti. Geleneklerine bağlı iki toplum olarak, Türk ve Japonların birbirinin her zaman dostu olduğuna ve dost kalmaya devam edeceğine dikkati çeken Emine Erdoğan, “Birbirimizden görüp öğreneceğimiz çok şey var” dedi. Emine Erdoğan, daha sonra kadınlarla akşam yemeğine katıldı.
Erdoğan’dan İmparatora kutlama ziyareti
BAŞKAN Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi. İmparatorluk Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Erdoğan’a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan daha sonrra Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori’yi kabul etti. Erdoğan basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada “Majesteleri İmparatorun tahta çıkışıyla başlayan Reiwa (Düzen ve uyum) döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
PARLAMENTER DİPLOMASİ
“Tabii güzel uyum tüm toplumların aslında ihtiyacı olan bir özelliktir” ifadesini kullanan Erdoğan, “Türk halkının gönlünde Japonya’nın özel bir yeri var. Dostluğumuzu 2013 yılında stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai’nin onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı. Basına kapalı yemekte konuşan Erdoğan, Nikai’nin Japon siyasetinin en kıdemlilerinden biri ve uzun yıllar iktidarda kalan bir partinin mensubu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
PARTİLER ARASI DİYALOG
“Her iki parti de aslında uzun yıllar iktidarda kalma imkanını buldu, gücünü ortaya koydu. Bu tabii bir hakim parti anlayışı demektir. Aramızda hükümetler arası diyaloğun artırılmasını konuşurken aynı zamanda partiler arası diyaloğu da geliştireceğiz, bunu geliştirmeliyiz diyorum. Böylece partiler arası tecrübe paylaşımını süratle başlatmamızda büyük fayda var. Bu çerçevede sizlere taslak bir iş birliği protokolünü de iletebiliriz.”
Stratejik ortaklığı yüksek seviyelere çıkaracağız
Başkan Erdoğan, daha sonra da Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, Başbakanlık Ofisi’ne gelişinde Başbakan Abe tarafından karşılandı. Erdoğan ve Abe, iki ülke bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan, çalışma yemeğinin basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Japonya’yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Misafirperverlikleri için Abe’ye teşekkür eden Erdoğan, Osaka’da G20 Liderler Zirvesi’ne başarılı evsahiplikleri için tebriklerini iletti. Başbakan Abe ise konuşmasında Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.
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