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Bizans dönemine ait 1450 sikke ele geçirildi

Ankara'da tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait 1450 sikke ele geçirildi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Bizans dönemine ait 1450 sikke ele geçirildi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1450 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Beypazarı'nda M.A. ve M.D'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1450 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. ve M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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