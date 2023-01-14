İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2023 Cumartesi / 22 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bizans ve Roma dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
Güncel

Bizans ve Roma dönemine ait 40 sikke ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, satışa sunulacağı tespit edilen 40 adet sikke ele geçirildi.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
Bizans ve Roma dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
ABONE OL

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı kanuna muhalefet eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Yeşilhisar İlçesinde kaçak kazı yaparak elde ettikleri ve elinde bulundurdukları tarihi eserleri Kayseri İl Merkezinde satışa sunacağı tespit edilen H.A., Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 adet sikke bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, H.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.