''Bizi dağa HDP aracılığıyla çıkardılar''

Terörist M.K, ifadesinde, 2015’te HDP’nin Muş’ta yapılan mitinglerine katıldığını, burada tanıştığı bir kişiyle daha sonra HDP il binasında karşılaştığını belirterek, tanıştığı kişinin kendisini etkileyerek Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan Şenyayla bölgesine götürdüğünü söyledi. Minibüsle kırsal bölgeye geldikleri sırada, kendisini terör örgütü PKK’ya götüren kişinin “ıslık” çaldığını, bunun üzerine silahlı 3 teröristin yanlarına geldiğini ve kendisini teröristlere teslim ettiğini kaydeden M.K, teröristlerle terör örgütünün mezarlığı olan bölgeye gittiklerini belirtti.

BİZİ YPG’LİLER KARŞILADI

M.K, şöyle devam etti: “Yolçatı bölgesindeki belirlenen bir bölgeye gittiğimizde silahlı 20 örgüt üyesi ve yeni katılım yapmış kişiler bulunuyordu. 2 gece burada kaldıktan sonra benim gibi 4 kişi daha araçla Suriye’nin Kobani kentine gitmek için yola çıktık. Yanımızda 15 yaşında bir çocuk da vardı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki HDP binasına geldik. Bizi buraya gönderen sorumlu düzeydeki ‘Azad’ kod isimli terörist, HDP binasına gittiğinizde görüşmemizi istediği ‘Baran’ kod isimli örgüt üyesiyle şifre olarak ‘Camcı Hüseyin’i arıyoruz, cam taktıracağız.’ dememizi istedi. Şifreyi ilettikten sonra ‘Baran’ kod isimli örgüt üyesi, bizi Suriye sınırına yakın bir köye götürdü. Karanlık çöktükten sonra sınırı aştık. Bizi YPG’li teröristler karşıladı.”