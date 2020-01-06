06.01.2020 15:15 - Güncelleme: 06.01.2020 15:15

Bizim İçin Şampiyon oyuncuları kimler? Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak merak ediliyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı “Bizim İçin Şampiyon” filmi, 6 bu akşam Tv'de ilk kez olarak saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak. Bizim İçin Şampiyon filmine dair tüm detaylar haberimizde..

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?

İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI KİMLER?

• Ekin Koç (Halis Karataş)

• Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)

• Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)

• Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)

• Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)

• Serkan Ercan (Yaşar)

• Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)

• Sekvan Serinkaya (Gülağa)

• Merve Altınkaya (Zeynep Atman)

• Melis Sezen (Esra Atman)

• Şenay Dede (Lale Atman)

• Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)

• Oğuz Kara (Erdi Karataş)

• Nurhan Özenen (Doktor Neşe)

• Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)

• Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)