14 Nisan 2020 Salı 09:18 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 09:23

Sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan pazar esnafının ürünleri elinde kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş esnafın elindeki ürünlerin belediye tarafından satın alacağını açıkladı. Ancak Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, açıklamayı yalanlayarak pazar esnafının ürünlerinin satın alınmadığını ifade etti.

1500 KİŞİ TEZGÂH AÇIYOR

Akşam’a konuşan Ali Karaca, Ankara’da hafta sonu kurulan pazarlarda 1500 esnafın satış yaptığını ama bunlardan hiçbirinden Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir alım olmadığını ifade etti. Karaca “ Mağduriyetin giderildiği haberleri tamamen asılsızdır. Göstermelik olarak 10-15 kişiden alım yapmışlar. Ama hafta sonu Ankara’da 1500 esnaf tezgâh açıyor.” dedi. Karaca “Pazarcının zararı mağduriyeti ortadayken kimse bizim üzerimizden siyaset yapmaya çalışmasın” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ’A ZOR SORU

Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından pazar esnafının ürünlerinin satın alınmamasına bir tepki de, ABB Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ‘den geldi. Köse sosyal medya hesabı üzerinden Yavaş’a “Ankara’daki binlerce pazarcıdan kaç tanesinin ürününü satın aldınız” diye sordu.