Black Friday 2018 nedir indirimleri neler hangi mağazalarda geçerli 23 Kasım Efsane kara cuma Pegasus THY Hepsiburada Amazon Zara LG Apple Black friday indirimli ürünler listesi

Black Friday nedir indirimleri neler 23 Kasım Cuma günü Black Friday 2018 Türkiye indirimleri hangi mağazalarda ve markalarda geçerli Black Friday Kara Cuma indirimleri ne zaman sona erecek? Black Friday 2018 Türkiye indirimli ürünler belli oldu mu? 23 Kasım 20118 Black Friday Türkiye indirimli ürünler ve markalar listesi açıklandı mı? Kara Cuma indirimleri nasıl ortaya çıktı? Black Friday 2018 indirimleri nedir ne kadar sürecek? 23 Kasım Cuma 2018 Black Friday indirimli ürünler nasıl yararlanılır? Black Friday indirimi saat kaçta başlayacak? Black Friday Trendyol Zara indirimleri neler? Sephore Steam Hepsiburada Black Friday indirimleri ne kadar? Kara Cuma cep telefonu indirimleri hangi mağazalarda var? Paşabahçe, Lidyana, Vatan ve Biletix indirimli ürün listesi açıklandı mı? soruların yanıları araştırılan konular arasında. 23 Kasım Efsane Cuma indirimleri gece 00.00 saatinden itibaren başladı. Firmaların yüzde 25-80 oranında indirim uyguladığı kampanya merakla bekleniyordu. Firmalar Cuma günü ve haftasonu ciddi bir alışveriş çılgınlığı bekliyor. Öte yandan günlerdir bu indirimleri bekleyenler ise listesini hazırladı ve alışveriş yapmaya başladı. Medyada Black Friday, Kara Cuma ve Efsane Cuma olarak anılan indirim kampanyası bir hafta sürecek. Firmalar stoklarını eritmek, vatandaşlar ise ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılamak istiyor. Tüketicilerin merakla beklediği Efsane Cuma indirimleri aynı zamanda bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.

Black Friday indirimleri ve gelenek haline gelen bu uygulamanın tarihçesi hakkında bazı bilgileri bu haberimizde derledik. Black Friday, her yıl sonbahar aylarında dünya çapında birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirilen indirim dönemidir. Birçok firmanın özel olarak belirlediği indirimleri sunduğu Black Friday, ABD'de ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Gününün ertesine denk gelen cuma günü gerçekleşmektedir. Black Friday indirimleri ile bu yıl da üretici ve tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Sonbahar aylarına denk gelen Black Friday, üreticilerin gerçekleştirdiği kampanyalarla satışların da artışına olanak sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 17 Kasım’dan 26 Kasım’a kadar devam eden Black Friday, bu yıl 23 Kasım’da başlayadı. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor.

Kökeni Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanan Black Friday, birçok firmanın indirimlerini tüketicilere sunduğu bir ritüel haline gelmiştir. Amerika'da hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Günü'nün hemen sonraki cuma günü gerçekleştirilen Black Friday indirimleri, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde de gerçekleşen bu indirimler, Efsane Cuma, Muhteşem Cuma, Tekno Cuma, Beklenen Cuma gibi isimlerle anılmaktadır.

Black Friday, 24 Eylül 1869'da meydana gelen bir borsa felaketiydi. Yaşanan spekülasyonunun ardından, altın fiyatı düştü ve piyasalar çöktü. Günümüzde ise perakendecilerin müşterilerini çekmek için şafak vakti saatlerinde özel promosyonlar sunmaları ve kapılarını açmaları yaygındır.

Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.

Dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye'de de binlerce markanın birçok üründe indirimler yaptığı Black Friday, büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca müşterinin mağaza ve online sitelere akın ettiği Kara Cuma (Black Friday) için geri sayım başladı. Black Friday'de (Kara Cuma) mağazalar ve internet siteleri kullanıcılarına hatırı sayılır indirim kampanyaları sunuyor. 2018 Black Friday kapsamında Türkiye’de de pek çok site indirim kampanyası başlattı. Ülkemizde pek çok online alışveriş sitesi bu kapsamda indirim kampanyalarına şimdiden start verdi. Dünya üzerinde milyonlarca alışveriş tutkununun merakla beklediği Black Friday indirimleri için heyecan sürüyor. Black Friday indirimi yapan markalar ve 23 Kasım Cuma günü yapılacak indirimler ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. Geçtiğimiz yılda düzenlenen Black Friday (Kara Cuma) indirimleri bu yılda tüm dünyada olmak üzere bu hafta Türkiye'de de geçekleştirilecek. Türkiye'de yer alan bir çok mağazalar Black Friday etkinliği ile 23 Kasım'da ürünlerinde indirimler uyguladı.

23 Kasım Efsane Cuma indirimleri gece 00.00 saatinden itibaren başladı. Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor.

Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım tarihinde başlayacak.

Sadece 23 Kasım Cuma günü ile sınırlandırılmayan ve bir haftaya yayılacak “Efsane İndirim” günlerinde, çeşitli kategorilerdeki birçok üründe yüzde 25 ile 80 arasında değişen indirim yapılacak.

Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş site ve merkezleri Zarra Trendyol Hepsiburada Amazon Black Friday kara cuma indirimleri başlıyor. Zarra, Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un internet safyalarında beklenen Cuma Haftası’na özel fırsatlarını bulacak ve alışverişe doyacaksınız. Black Friday kara cuma haftasında harika indirimli ürün fırsatları kaçırmamak için elinizi çabuk tutun. Milyonlarca alışveriş tutkununun merakla beklediği Black Friday indirimleri için heyecan bu hafta itibariyle sona eriyor. “Bitmeden Yakala!” fırsatlarında, indirimin sona ermesine kaç saat kaldığı ve stokların ne kadarının tükendiği ürünün yanında belirtilmektedir. Türkiye’deki hemen hemen tüm çevrimiçi mağazalar, tüm dünya ile aynı anda çılgın indirimler gerçekleştirecek ve Black Friday boyunca tüketiciler, alışveriş çılgınlığının zirvesini yaşayacaklar.





Geçen sene rekor katılım ile son bulan Black Friday’e yavaş yavaş ülkemizde alışmaya başladı. Geçtiğimiz yıl her ne kadar tepki de alsa tüm markalar gerek Black Friday gerek isim değiştirerek Efsane Cuma, Şahane Cuma gibi çeşitli isimlerle kampanyaya katılım sağladı. Bu senede geçtiğimiz yıl olduğu gibi 20-25 gün önce Black Friday kuponları ve indirim kodlarını dağıtmayı düşünüyoruz. Bu sene rekor indirimler gelebilir. Özellikle Bilindik markalardan yüksek oranlarda indirimler bekliyoruz. Black Friday’de Türk Markalarının yanı sıra Çin sitelerinin indirimleri de yine sitemizde yayınlanacak.



Amazon, Alibaba, Aliexpress, Ebay, Banggood, Romwe, BangGood, Zopals, CooliColl, DHgate, LightintheBox, Sammy Dress, DealeXtreme, Asos, Amerikadaniste, Alibaba gibi mağazalarda %95’e varan indirimler ile maliyetinin bile altına alma şansını kaçımamak için Yurt dışı alışveriş sitelerinin Black Friday indirimlerini kaçırmayın.

ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Kara Cuma'dır. Firmalar bu dönemde olağanüstü indirimler ve kampanyalar yapmaktadır. Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

Dünyada “Black Friday” olarak bilinen indirim kampanyası dönemine Hepsiburada olarak “Efsane Cuma” adını verdiklerini anlatan Timirci, “Efsane Cuma döneminde yaptığımız kampanya ile Türkiye’de ticaretin canlanmasına destek oluyoruz ve yılın en uygun fiyatlarının müşterilerle buluşmasını sağlıyoruz.” diye konuştu. Hemen hemen her kategoride yüzde 80’e varan indirimler yapacaklarını anlatan Timirci, botlarda 39,90 liradan başlayan, montlarda 49,90 liradan başlayan fiyatların müşterilerin ev ekonomilerini rahatlatacağını söyledi.



Efsane İndirim alışverişi için talebin geçen yıla göre katlanarak artmasını beklediklerini söyleyen Timirci, şunları kaydetti: “Geçen sene Efsane Cuma günü 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştık ve 252 milyon TL’lik ciro ile perakende tarihinde rekor kırmıştık. Bu yıl da ekonomimizin canlanması ve Türkiye’nin kazanması için bir günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sene hedefimiz 20 milyon ziyaretçinin sitemizde olması.



Alışveriş devi Trendyol'da 20-25 Kasım tarihleri arasında Efsane İndirimler günü yaşanıyor. Birçok ürün sepette yarı fiyatına gelecek. Mağazalar sabah saat 5 – 6 gibi çok erken saatlerde hizmet vermeye başlıyor. Hatta son zamanlarda bazı mağazalar Black Friday’i gece 12’de başlatma kararı aldı. Bunun sonucunda mağazaların önünde şaşılacak derece uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar gece kamp yaparak sınırlı sayıdaki ürünleri almak için birbirleriyle yarışıyor. Bunun dışında gün içinde oluşan uzun yaya ve araç kuyrukları, gürültü gibi etkenler Black Friday adının hakkını veriyor. Peki, Black Friday hangi mağazalarda? Neredeyse tüm mağazalarda bu gün varken en fazla indirim “cep telefonu” , oyun konsolu, tablet gibi elektronik ve de tekstil ürünlerinde, özelikle de gelinlik, ayakkabı, giyim, elbise, kozmetik & kişisel bakım ve kitap gibi ürün kategorilerinde yapılmaktadır.



Morhipo Sıradışı İndirimler konsepti ile Black Friday’e özel kampanya ile indirimler sunuyor. Birçok popüler markanın ürünlerinden %90’a varan indirimler sağlayan Morhipo’nun indirimleri ile avantajlı online alışveriş yapabilirsiniz. İşte, “Morhipo'nun kara cuma” gününde indirim uyguladığı ürünlerden bazıları;



Erkek Giyim

Kadın Giyim

Parfümler



Yayınlanan son rapora göre, uzmanlar büyük markaları taklit ederek müşteri verilerini toplayan 32 binden fazla kötü amaçlı Black Friday uygulaması keşfettiler. Bu uygulamaların kullanıcıları aldatmak, alışveriş yapan kişilerin kredi kartı bilgilerine erişmek, Facebook ve Gmail oturum açma bilgilerini ele geçirmek ve kötü amaçlı yazılımlar indirmek gibi birçok tehdidi barındırdığı söyleniyor. Daha da kötüsü, bu uygulamalar App Store ve Google Play gibi resmi uygulama mağazalarında da yer alıyor.



Tehditler bununla da sınırlı kalmıyor. Siber suçlular Black Friday’da sahte perakende mikro siteler, hedefli kimlik avı dolandırıcılıkları, kötü amaçlı reklamlar ve tüm mali verileri fiziksel satış noktası sistemlerinden çalan yeni kötü amaçlı yazılımlar ile fırsat kolluyor. Bu nedenle tüketicilerin, bilgilerini her zamankinden daha fazla koruması gerekiyor.

Geçen Sene markaların Black Friday (Kara Cuma) yaptığı indirim oranları!



Bershka: Seçili ürünlerde % 30 ve % 50



Pull and Bear : Tüm ürünlerde %20



Stradivarius: Seçili ürünlerinde %20



Mango: Tüm ürünlerde %30



H&M: Seçili ürünlerde %70



Koton: Seçili ürünleri % 50



DeFacto: Seçili ürünlerde 1 alana 2’inci ürün de % 50



Vakko: Vakko kartı olanlara ve seçili ürünlerde % 30



YKM: Kendi seçili ürünlerinin bir çoğunda % 40



U.S. Polo Assn. : Kadın ve erkek giyimde % 30 Çocuk’da 1 alana 1 Bedava



Oysho: Tüm ürünlerde %20



Hepsiburada %50’ye varan indirim uyguladı!



Kara Cuma İndirimlerini takip etmek için şimdiden Black Friday 2018 indirimleri sayfamızı hazırlamaya başladık.



ABD ve Kanada'da kutlanan Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününde mağazaların uyguladığı büyük indirim oranları her yıl izdihamlara yol açıyor. Mağazaların önünde geceden itibaren beklemeye başlanan günde, her yıl yaşanan izdihamda yaralanan yüzlerce insan oluyor. İlk kez 1961 yılında kullanılmaya başlanan terim, o gün yaşanan kaosu betimlemek için kullanılıyor.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Dünyanın birçok ülkesinde Black Friday günü vardır.



Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.

ABD’de Şükran Günü’nün ertesi sabahı başlayan alışveriş çılgınlığı Black Friday (Kara Cuma) artık Türkiye’de birçok marka tarafından uygulanıyor. Bu haftaya özel indirim yapan markaları sizler için derledik.

Bu yıl 23 Kasım tarihine denk gelen ‘Black Friday‘ - ‘Black Friday' nedeniyle pek çok marka, mağaza ve e-ticaret sitesi fırsat indirimlerine başladı. Ancak siber suçlular da bu dönemi kendi fırsatlarına dönüştürmek amacında. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, online dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu ve güvenli online alışveriş yapmanın yollarını aktardı. Tüm dünyada ve Türkiye’de Kasım ayının dördüncü cuması, Black Friday ve onu izleyen pazartesi günü de Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak anılıyor. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan ve tam bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu günlerde özellikle giyim, kozmetik, elektronik gibi kategorilerde olağanüstü indirimler yapılıyor. Bu güzel fırsatlarden ne yazık ki siber suçlular da yararlanmaya çalışıyor.



Siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak, gelir elde etmek. Bunun için; bankacılık zararlı yazılımları, tarayıcı veya tarayıcı eklentilerinde kod yürütme açıkları, ortadaki adam saldırısı (man in the middle attack), sahte Android bankacılık uygulamaları, arama motoru ve DNS Zehirlenmeleri gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar. Bu yollarla ulaştıkları bilgileri ya kendileri doğrudan kullanıyor ya da kullanmaya hevesli başka suçlulara satıyorlar. Korunmak için ne yapmalı?



ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, online alışveriş yaparken, bu tür siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:



1) Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Toplu kullanımın olduğu internet cafeler gibi yerlerdeki cihazlardan finansal işlem yapmaktan münkün olduğunca uzak durun.



2) Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın. Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınız yoluyla erişmeniz daha güvenli bir seçenektir.



3) Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Hatta limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.



4) Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin. Tercihen bu çözüm, e-bankacılık ve online ödemeleriniz için de koruma hizmeti sunan bir çözüm olsun.



5) Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Size güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir e-ticaret sitelerini tercih edin. Ancak tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Bundan sakınmak için gözünüz URL'nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.



6) Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun. Gerçek olamayacak kadar iyi bir Kara Cuma teklifi alırsanız, büyük ihtimalle gerçek değildir. Gelen kutunuza sahte indirim fırsatlarının gönderilmesi alışılmış bir durumdur. Bu sahte indirim fırsatları, kullanıcıları kredi kartı numaraları gibi kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine yönlendirirler.



7) Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir. Bunu yaparken, online bankacılığa güvenli bir şekilde eriştiğinizden emin olun ve hesabınızın güçlü bir şifreyle, düzgün bir şekilde korunduğunu kontrol edin.

Black Friday indirimleri için sayılı günler kaldı. Uluslararası alanda “Kara Cuma” olarak bilinen Türkiye’de ise “Efsane Cuma” adı ile tanıtılan etkinlikler kapsamında her yıl binlerce ürün indirime giriyor. Black Friday 2018 kapsamında indirimler alışveriş tutkunları ile buluşacak. Fırsatlardan yararlanmak isteyen meraklı kişiler mağazalara ve e-ticaret sitelerine yönelecek.



2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.



Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla.



Bazı markalar ilkbahar aylarında da Black Friday etkinliği düzenleniyor. Mart ayının son haftasında başlıyor ve nisan ortasına kadar devam ediyor. Ayrıca birçok mağaza temmuz ayında Black Friday'i farklı bir zamanda satışa sunabiliyor.

Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor.

Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım tarihinde başlayacak.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon, farkını göstererek Black Friday indirimlerini şimdiden başlattı. Amazon web sitesini ziyaret ederek Amazon Türkiye’nin muhteşem Black Friday indirimlerine göz atabilir, ihtiyacınız olan ürünlere %30’u geçen indirimler ile sahip olabilirsiniz.





Sony, Black Friday İndirimlerine Yenisini Ekledi: PS Plus Yıllık Aboneliği %20 İndirimde



Elektrikli ev aletlerinden oyuncaklara, akıllı telefonlardan televizyonlara kadar pek çok farklı farklı ürün, Black Friday kapsamında indirime girmiş durumda. Akıllı telefon kategorisinde Huawei Honor 10, %16 indirimle karşılaşırken, 82 ekran Philips LED TV, %38 gibi inanılmaz bir indirim ile tüketiciler ile buluşuyor.



İşte Amazon Türkiye Black Friday indirimlerinde tüketicilerin en çok dikkatini çekecek indirimler:



Xiaomi Mi Band 3



Orijinal Fiyatı: 199 TL

İndirim: %25

Black Friday Fiyatı: 149 TL







Huawei Honor 10



Orijinal Fiyatı: 3799 TL

İndirim: %16

Black Friday Fiyatı: 3199 TL







Sennheiser CX 2.00 G Kulaklık



Orijinal Fiyatı: 369 TL

İndirim: %30

Black Friday Fiyatı: 259 TL

Forever New



Avustralyalı giyim markası Forever New, her yıl heyecanla beklenen Black Friday için çok özel bir kampanya düzenliyor. 24 - 26 Kasım tarihlerinde, forevernew.com.tr üzerinden gerçekleşen tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim yapılırken, mağazalarda ise puan kazanma imkanı sunuluyor. Bu üç günlük alışverişin ardından gelen Siber Pazartesi’de ise online alışverişlerde tüm ürünlerde yüzde 25 indirim ve ücretsiz kargo imkanı moda tutkunlarını bekliyor.



Zara, Oysho ve Pull&Bear



Inditex grubu da Black Friday indirimize hazırlanıyor. Zara’da gece yarısında sonra başlayacak indirim hafta sonu da devam edecek. Oysho’da tüm koleksiyonda geçerli yüzde 20 indirimin yanı sıra ücretsiz kargo hizmeti de var. Pull&Bear’daki indirim ise Perşembe akşamı 22:00’de başlıyor.



Beymen



Beymen, Beymen Club’tan yapacağınız her 500 TL’lik alışverişe 150 TL her bin liralık alışverişe 300 TL indirim yapıyor.



Mavi



Mavi, mağazalarında geçerli olacak tüm sonbahar-kış ürünlerinde %25 indirim fırsatı sunuyor. İndirim Cuma günü başlıyor.



Trendyol



Trendyol, “Sihirli Günler” kapsamında 22-26 Kasım tarihleri arasında seçili markalarda yüzde 90’a varan indirim seçenekleri sunuyor. Markalar arasında Adidas, Accessorize, İpekyol&Twist, Elle, Nine West, Derimod, Yargıcı ve Max Factor bulunuyor.



Marks & Spencer



Marks & Spencer, 24-26 Kasım tarihleri arasında tüm alışverişlerde ikinci ürüne yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor.



Crate and Barrel



Crate and Barrel, 24, 25 ve 26 Kasım günlerinde mobilya, halı ve aydınlatma “Black Friday”e özel uyguladığı yüzde 30 indirim ile dikkat çekiyor.



Silk&Cashmere



Silk and Cashmere; bütün ürünlerinde sadece Black Friday’e özel 1 günlük %50 indirimli alışveriş fırsatı sunuyor. 23 Kasım’ı 24 Kasım’a bağlayan gece 00.00’da ilk olarak silkandcashmere.com’da başlayacak Black Friday kapsamında, mağazalar da bu güne özel sabah 08.00’den gece 00.00’a kadar hizmet verecek.

New Balance



Eğer yeni bir spor ayakkabıya ihtiyacınız varsa New Balance, 24 Kasım Cuma günü seçili ürünlere özel yüzde 25 indirim sunuyor.

Derimod



Derimod’da 24-25-26 Kasım tarihlerinde alışveriş yapanlar, etiketin yarısı fırsatına ek olarak ikinci ürüne yüzde 30 indirim kazanıyor.

Koton



24 Kasım itibarıyla Koton mağazalarında yüzde 50’ye varan indirim fırsatı, Black Friday standlarında hafta sonu boyunca devam edecek.

siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs, bugünlerde online alışveriş yapacakların dikkat etmesi gereken konular arasında.

1- Black Friday temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen e-postaların adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.







2- Sahte uygulamalardan korunmak için mağazanın web sitesini ziyaret ederek uygulamaya bağlantı verip vermediğine bakın. Sahte Black Friday uygulamalarından korunmanın en kolay yolu, mobil tarayıcınızdan mağazanın resmi web sitesine giderek uygulamaya bağlantı verip vermediğini kontrol etmektir. Birçok mobil tarayıcı, eğer bir web sitesinin halihazırda bir uygulaması varsa, üst veya alt kısımda sayfayı uygulamada açmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj verir.



3- Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Doğrudan marka tarafından duyurulan fırsatlara güvenin. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.



4- Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.



5- Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.



6- Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.



7- Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.



8- Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.



9- İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.



10- Birden fazla platformda bulunan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi zararlı yazılımlara karşı korumak için geliştirilmiş, bilinen ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın.

Alışveriş uzmanı Samantha Fenwick'ın Black Friday (Efsane Cuma) tavsiyeleri şöyle:



1. Araştırın



İnternete girin ve ihtiyacınız olan ürünlerin fiyatlarını öğrenin.



En iyi fiyatların bulunduğu mağazalara gidin ve böylece kalabalıklar arasında boşa vakit kaybetmeyin.





İndirimden önce ürünün fiyatının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Dükkanın açılış saatleri nedir? Dışarı çıkmadan ihtiyacınız olan her şeyi öğrenin







Böylece dikkatiniz de daha az dağılacaktır.



2. İade politikasını araştırın



Aldığınız ürünlerin iade imkanı mağazaya ve ürüne göre değişiklik gösterir, bu yüzden ürünü satın almadan önce bunu öğrenin.



Mağazadan aldığınız her ürünü iade edemiyor olabilirsiniz.



Fikriniz değişirse ne olacak?







Fakat belli bir iade politikası varsa, mağaza buna uymak zorundadır.



3. Bir hevesle alışveriş yapmayın



İnsanlar indirim döneminde ucuzlayan tüm ürünleri alma eğilimi hisseder.



Fakat o durumda gerçekten bir tasarruf yapıp yapmadığınızı veya ürünü gerçekten beğenip beğenmediğinizi sakin kafayla düşünmek gerekir.





Acele işe şeytan karışır - bir anlık kararla ürün almak hiçbir zaman iyi değildir







Kendinize sorun: Bu ürünü hemen kullanmaya başlayacak mıyım? Yoksa bir dolabın köşesinde bir daha gün yüzü göreceği günü mü bekleyecek?



Aldığınız bir kıyafetse deneyin, sonrasında da bir çay için. Çayınız bittiğinde hâlâ ihtiyacınız varsa o zaman alın.



4. Rahat kıyafetler giyinin



Deneme kabinlerine her giriş ve çıkışınızda ayakkabılarınızı bağlamak kadar kötü bir şey yoktur.





Pratik olun, birden fazla kıyafet deneyecekseniz, kolay çıkarabileceğiniz kıyafetler giyin







5. En büyük indirimlerin bir kısmı pahalı, özel tasarım ürünlerde olacaktır



Bu tip ürünler genelde diğer ürünler kadar sık indirime girmez.





Lüks ürünler almak istiyorsanız bu dönemdeki indirimleri takip edin







Bu yüzden, eğer lüks bir çanta veya özel tasarım bir ayakkabı almak istiyorsanız bu dönem sizin için iyi bir dönem olabilir.





Kondisyonunuzu koşuya çıkarmışçasına planlayın







6. Yanınıza bir şişe su alın



Dışarda hava soğuksa mağazaların içinde ısıtma sistemleri daha fazla çalışacaktır. Işıklardan kaynaklanan ısıyı da düşününce su kaybedeceksiniz.



Yanınıza suyun yanı sıra atıştırmalık yiyecekler almak iyi bir fikir olabilir.





İstediğiniz ürünü bulmak tenha bir mağazada daha kolaydır







7. Kalabalıkların önüne geçmek için erken saatlerde gidin



Alarmınızı kurun.



Mağazaların açılış saatini kontrol etmeyi unutmayın. Bazı mağazalar indirim dönemlerinde açılış saatlerinde değişikliğe gidebiliyor.



Alışveriş yapmayı çok seven biri olmasanız bile anın tadını çıkarın



8. Tadını çıkarın



Ödevinizi yapar ve bütçenizi aşmazsanız Black Friday indirimleri sizin için kabusa dönmez.