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Blinken ile Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Amerikalı gazeteci ile ilgili olarak görüşme yaptı.

AA2 Nisan 2023 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Blinken ile Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafının inisiyatifiyle Lavrov ve Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Blinken'ın görüşmede Amerikalı gazeteci Evan Gerşkoviç'in casusluk yaptığı şüphesiyle Rusya'da tutuklanmasını gündeme getirdiği belirtilen açıklamada, "Rus makamlarının Rusya Federasyonu'nun yasalar ve uluslararası yükümlülükler uyarınca aldığı kararlara saygı duyulması gerektiğine Blinken'ın dikkati çekildi. Washington'daki yetkililerin baskısı ve Batı medyasının bu davaya siyasi bir hava katma niyetiyle gürültü çıkarmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Lavrov'un özellikle Gerşkoviç'in gazetecilik kisvesi altında devlet sırrı taşıyan gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suçüstü yakalandığına işaret ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu ABD vatandaşının kaderinin mahkemede belirleneceği vurgulandı.

Görüşmede bazı güncel konulara da değinildiği ifade edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 30 Mart'ta ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabiri Evan Gerşkoviç'in, Yekaterinburg şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.

Ardından Moskova Lefortovskiy Mahkemesi, FSB'nin talebine uygun olarak Gerşkoviç'in 29 Mayıs'a kadar tutuklanmasına karar vermişti.

  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  • rusya

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