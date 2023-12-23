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Blinken, İsrail Savunma Bakanı ile Gazze'deki durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
Blinken, İsrail Savunma Bakanı ile Gazze'deki durumu görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Blinken ile Gallant, Gazze'deki esirleri ve Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacını ele aldı.

Taraflar, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya ve Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımların artırılmasına yönelik "aktif çabaları" da görüştü.

Blinken, Batı Şeria ve Lübnan da dahil olmak üzere çatışmanın ve gerilimin artmasını önlemek için "tedbirler alınmasının" önemini vurguladı.

İsrail'in sivil zayiattan kaçınmak için "gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini" yineleyen Blinken, ABD'nin gelecekte bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için "somut adımları teşvik etmeye bağlılığının" altını çizdi.

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