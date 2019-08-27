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Bloomberg'den güvenli bölge iddiası: Her ABD askerine karşı 2 Mehmetçik

ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg, iki Türk yetkiliye dayandırarak, güvenli bölgede her ABD askerine karşılık 2 Türk askerinin konuşlanacağını iddia etti. Haberde, Ankara’nın güvenli bölgenin daha derinleştirilmesini talep ettiği ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda dört üs kuracağı da kaydedildi.

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Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg’e konuşan iki Türk yetkili, Suriye’nin kuzeyi için ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının ayrıntılarını anlattı: Yetkililer, güvenli bölgenin sınırdaki Tel Abyad ile Rasul Ayn arasında 125 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğinde olacağını söyledi. Türkiye’nin oluşturulacak bölgeyi “sadece bir başlangıç” olarak gördüğünü belirten yetkililer, Ankara’nın YPG’nin daha derinlere çekilmesini istediğini vurguladı. 
 
10 TABUR ASKER SINIRDA 
 
Yetkililer, “güvenli bölgenin derinleştirilmemesi” halinde Türkiye’nin “tek taraflı bir harekât” başlatabileceğini söyledi. Yetkililer, Türkiye’nin Irak sınırı ile Fırat Nehri arasındaki sınır bölgesinde, 10 tabur asker konuşlandırdığını da ekledi. 
 
 ABD, her bir Amerikan askerine karşılık 2 Türk askeri konuşlandırılmasını kabul etti. 
 
Türkiye YPG’nin yanı sıra PYD’nin de bölgeden çekilmesini istiyor. 
 
SADECE SİHA UÇUYOR 
 
Şu an gözlem için SİHA’ların uçmasına izin veriliyor. Yetkililerin açıklamasına göre ABD, Türk savaş uçaklarının bu bölgede uçmasına ise henüz onay vermedi. 
 
Yetkililere göre ABD, Türkiye’nin ÖSO’yu bölgeye taşıma önerisine de karşı çıktı. Bununla birlikte ABD, Türkiye’de yaşayan sığınmacıların buraya dönmesine onay verdi. 
 
TÜRKİYE 4 ÜS KURACAK 
 
Yetkililer, ABD ile Türkiye arasındaki ortak devriye görevlerinin bir ay içinde başlayacağını, bölgede yerel bir güvenlik gücü oluşturulmadan önce Türkiye’nin dört üs kuracağını söyledi.
 
(Akşam)

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