Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

BM, 7 yıl aradan sonra Nijerya ofisini yeniden açtı

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün 2011'de düzenlediği saldırının ardından kapattığı ofisini yeniden açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgütün 26 Ağustos 2011'de başkent Abuja'daki BM binasına düzenlediği intihar saldırısı sonrası kapatılan ofisin yeniden açıldığını bildirdi.
 
Kallon, "BM ofisinin yeniden açılışı, Nijerya'da artan şiddet ve terörizme karşı direnişin bir simgesidir." dedi.
 
Abuja'daki intihar saldırısında 21 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.
 
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dormen´den yeni oyun: Küllerin Arasından

Dormen´den yeni oyun: Küllerin Arasından

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA