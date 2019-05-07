BM AA ofisini vuran İsrail'i kınayamadı
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, 'Çatışma alanlarında gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması gerek.' dedi.
- AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı(AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya ilişkin, çatışma alanlarında gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.
Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki AA ofisinin de yer aldığı binaya düzenlediği saldırıya yönelik soruya, ''Çatışma alanlarında gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması gerek.'' dedi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya 4 Mayıs Cumartesi günü en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.
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