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BM: Depremin ardından Türkiye ve Suriye'de çiftçilerin acil yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de çiftçilerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 15:22 - Güncelleme:
BM: Depremin ardından Türkiye ve Suriye'de çiftçilerin acil yardıma ihtiyacı var
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Merkezi Roma'da bulunan FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin Türkiye ve Suriye'de büyük tahribata yol açtığı belirtilerek, FAO'nun söz konusu ülkelerde depremden etkilenen kırsal kesimin ihtiyaçları doğrultusunda operasyonlarını genişlettiği ifade edildi.

FAO'nun ilgili yerel makamlarla beraber, depremin verdiği hasarın boyutlarını tespit edip gıda üretimini hızlı şekilde sürdürmeye yönelik öncelikli müdahale alanlarını belirlemek için durumu yakından takip ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "FAO, Türkiye'de sulama sistemleri, yollarda pazarlar ve depolama kapasitesi de dahil olmak üzere depremden zarar gören tarım sektörü altyapısını eski haline döndürmek için hükümet ile yakın şekilde çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

FAO'nun hem Türkiye hem de Suriye'deki önceliğinin en çok etkilenen kırsal kesimin temel gıda üretimini sürdürebilmelerini sağlamak ve tarımsal zararın ve ihtiyaçların daha geniş perspektifle değerlendirilmesini desteklemek olduğunun altı çizildi.

Her iki ülkedeki faaliyetlerin 1-3 ay süresince hayvan yemi, tohum, gübre, yakıt, ekipman gibi tarımsal girdiler ile veterinerlik bakımı ve şartsız nakit transferi sağlamaya odaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, "BM'nin 'Türkiye Acil Çağrısı' kapsamında, FAO'nun gelecek üç ay içinde, acil geçim desteği ve koşulsuz nakit transferleri de olmak üzere etkilenen 10 ilin tamamında kırsal kesimde yaşayan 900 bin kişiye yönelik 25 milyon dolara ihtiyacı var." ifadesi yer aldı.

FAO, BM'nin Suriye için yaptığı acil çağrı çerçevesinde de gelecek 3 ay içinde kırsalda yaşayan 300 bin kişiye verilecek tarımsal destek için 10 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de kurumunun açıklamasını Twitter hesabından paylaşırken, "Bu an, küresel dayanışma ve cömertliği gösterme anıdır. Etkilenen kırsal toplulukların gıda üretimini iyileştirebilmeleri ve sürdürülebilmeleri için Türkiye ve Suriye'yi şu an desteklemeliyiz. FAO, tarım sektörünün uğradığı zararı değerlendirmek için yetkililerle çalışmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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