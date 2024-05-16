''BM, Gazze'de kadın ve çocuk ölü sayısını yarı yarıya azalttı'' iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, İsrail resmi hesaplarınca paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "BM, Gazze'de kadın ve çocuk ölü sayısını yarı yarıya azalttı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin 6 Mayıs 2024'te yayımladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 bin 735 Filistinlinin, İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 8 Mayıs 2024'te ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844 olarak güncellendiği vurgulandı.

Rapora kimlikleri tespit edilenlerin cinsiyeti ve yaşına bağlı olarak yeni veriler eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrailli yetkililerin iddialarının aksine Birleşmiş Milletler, Gazze'deki ölü sayısını yarı yarıya azaltmamıştır. BM, artık hayatını kaybeden kadın ve çocukların toplam sayısıyla ilgili verilerin yerine isimleri ve kimlik bilgileri tam olarak belgelenen kadın ve çocukların sayısını açıklamaktadır. Gazze Sağlık Bakanlığı ise hayatını kaybedenlerle ilgili rakamların, 'kimliği belli olan' ve 'kimliği belli olmayan' kişiler olarak ayrı tutulduğunu açıklamıştır. BM ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar, Gazze Sağlık Bakanlığının rakamlarının güvenilir olduğunu teyit etmiştir."