BM Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli yüzünden kapatıldı

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 21:06 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 21:06

BM Genel Merkezinin 42. Cadde'deki girişinde silahlı olduğu belirtilen ve üzerinde kırmızı bir ceket olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki "güvenlik durumu" nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, güvenlik durumunun hala sürdüğü, New York Polis Departmanı'nın silahlı şüpheliyle müzakereye devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın BM Genel Merkezi'ndeki 1. Cadde'ye bakan ofisinden şüphelinin 42. Cadde üzerindeki girişte olduğu görülüyor ve New York Polis Departmanından ekipler bina dışında bekliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise şüphelinin elindeki silahı çenesine dayadığı görülüyor.