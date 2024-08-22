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BM Genel Sekreter Vekili ile görüşen Bakan Göktaş, İsrail'e uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yaptı

Dünya Kadınlar Forumu'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Amina Muhammed ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesi için uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

DHA22 Ağustos 2024 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
BM Genel Sekreter Vekili ile görüşen Bakan Göktaş, İsrail'e uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yaptı
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Bakan Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin işbirliğinde Ulanbator'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'na katıldı. Forum kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Göktaş, BM Genel Sekreter Vekili Muhammed ile bir araya geldi.

Kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik tepkisini de dile getirdi. İsrail saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yapan Göktaş, "Uluslararası toplum artık her platformda sesini çıkarmalı ve bu katliam son bulmalıdır" dedi.

Öte yandan Bakan Göktaş, görüşme öncesinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope'yle de bir araya geldi.

  • bakan göktaş
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