BM İdlib'e 15 tır insani yardım gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 15 tır insani yardım gönderildi.
- AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 15 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.