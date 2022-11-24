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BM, İran'daki insan hakları ihlali iddialarını araştırmak için heyet görevlendirecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde, İran'daki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
BM, İran'daki insan hakları ihlali iddialarını araştırmak için heyet görevlendirecek
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Konseyde düzenlenen özel oturumda, İran'da 16 Eylül'den bu yana süren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesindeki hak ihlali iddiaları ele alındı.

Oturumun sonunda, söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesine yönelik karar tasarısı Konseye sunuldu.

Tasarı, 6 ret oyuna karşı 25 kabul oyuyla kabul edildi.

- İranlılardan, BM Cenevre Ofisinin önünde hükümet karşıtı protesto

Öte yandan, BM Cenevre Ofisinin önünde İsviçre'de yaşayan İranlılar, hükümet karşıtı protesto düzenledi.

100'ün üzerinde protestocu, İran güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki gösterirken, İran'ın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması talebinde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, oturumdaki konuşmasında "halkın eşitlik taleplerini dikkate alması" yönünde İran yönetimine çağrıda bulunmuştu.

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