İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2024 Cuma / 4 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,386
  • EURO
    34,4822
  • ALTIN
    2436.91
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BM'den İsrail'in TRT ekibine saldırısı hakkında açıklama
Güncel

BM'den İsrail'in TRT ekibine saldırısı hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler, İsrail'in TRT ekibine saldırısının Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösterdiğini belirterek olaya ilişkin şeffaf ve güvenilir soruşturma istedi.

AA12 Nisan 2024 Cuma 22:23 - Güncelleme:
BM'den İsrail'in TRT ekibine saldırısı hakkında açıklama
ABONE OL

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in aralarında TRT ekibinin de bulunduğu gazetecilere saldırısına ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Olaya ilişkin henüz detaylı bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Dujarric, "Bu olay Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösteriyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, "Bu da diğer olaylar gibi şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de TRT'ye çalışan gazeteci dahil Filistin, Sudan ile birçok farklı yerde gazetecilerin zorluklarla karşılaştığına dikkati çeken Dujarric, "Dünyanın her yerinde gazeteciler işlerini güvenli bir şekilde yapmak için çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.

Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.