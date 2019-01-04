BM: Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, 'kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma' çağrısını yineledi.