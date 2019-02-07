BM raporu: Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı
BM raporunda, 'Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı' denildi.
BM raporunda, "Kaşıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan soruşturmayı ciddi şekilde engelledi" ifadeleri kullanıldı.
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