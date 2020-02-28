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Güncel

BM, mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısında bulundu

BM, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu

28 Şubat 2020 Cuma14:36 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:40

Müslümanları vahşice katlediyorlar, camileri yakıyorlar

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