BM onayı sonrası Türkiye'den ilk açıklama: Akdeniz politikamız daha da güç kazandı

DHA 02 Ekim 2020 Cuma 09:52 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 10:22

Bakan Dönmez, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz" ifadesini kullandı.

LİBYA'DA BM TARAFINDAN TANINAN MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ'NE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da BM'nin tescili sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." dedi