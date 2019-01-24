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BM Özel Raportörü Kaşıkçı cinayeti soruşturması için Türkiye'ye gelecek

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.

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Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak-2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmaya Özel Raportör Callamard öncülük edecek. Callamard, uluslararası soruşturmaya 28 Ocak-2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek başlayacak.

BM Özel Raportörü, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyi'nin hazirandaki oturumuna rapor olarak sunacak.

Öte yandan, Callamard'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin bu akşam ya da yarın sabah yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün A Haber'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin son derece şeffaf bir süreç yürüttüklerine vurgu yaparak cinayetin sorumlularının bulunmasının önemini vurgulamıştı.

Çavuşoğlu, bu cinayetin uluslararası boyuta taşınması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini söyleyerek, Callamard'ın bu ay sonu Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşmıştı.

Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize bir şekilde katledilmesinin üzerinden 3 aydan uzun bir zaman geçti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen 108 günde Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu ise hala netlik kazanmadı.

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