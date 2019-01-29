BM Özel Raportörü, Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan başkonsolosluğuna geldi

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna gelerek incelemelerde bulundu.

Callamard ve beraberindeki heyet, 2 Ekim 2018'de konsoloslukta öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili hazırlayacağı rapor için Levent'te bulunan Suudi Arabistan BaşKonsolosluğuna geldi.

Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz." dedi.

Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihinin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi.

Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.

BM ÖZEL RAPORTÖRÜ KAŞIKÇI İÇİN TÜRKİYE'DE

BM özel raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinde devletlerin ve şahısların sorumluluklarını soruşturmak için Türkiye'de bugün itibarıyla çalışmalarına başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de işlenen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceği bir haftalık Türkiye ziyaretine başladı.

Cinayetten yaklaşık dört ay sonra başlatılan soruşturma kapsamındaki Türkiye ziyaretinde Callamard'a İskoç avukat Helena Kennedy ve Portekizli adli tıp uzmanı Duarte Nuno Vieira eşlik edecek. Ekibin Türkiye'de ulaştıkları bulguları Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunması planlanıyor.

Callamard, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendi girişimiyle başlattığı soruşturmada "hem şahısların hem de devletlerin bu cinayetteki sorumluluklarının tabiatını ve boyutunu" inceleyeceklerini belirtmişti. BM raportörü ayrıca Türk ve Suudi hükümetlerinin olayla ilgili attıkları adımları da değerlendireceklerini ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, cinayetle ilgili koşulları "insan hakları açısından" inceleyecek olan Callamard'ın bağımsız hareket ettiği ve "bunun bir BM soruşturması olmadığı" belirtildi.

BAKAN GÜL, BM ÖZEL RAPORTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile görüştü.

Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Kabulde, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.

CESET HALA BULUNAMADI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.