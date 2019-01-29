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BM raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesine geldi

Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İstanbul Adliyesine geldi.

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Callamard ve beraberindeki heyet, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği konsolosluk binasında öldürülen Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'de bulunuyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Callamard ve beraberindeki heyet, adliyenin protokol kapısından içeri girerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın bulunduğu kata çıktı.

Fidan tarafından kabul edilen heyetin, görüşmesi başladı.

HEYET 2 ŞUBAT'A KADAR TÜRKİYE'DE

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik edeceği bildirilmişti.

BM raportörünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

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