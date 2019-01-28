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BM raportörü Callamard, Başsavcı Fidan'la görüşecek

Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı ziyaret edecek

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Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile bir araya gelecek.

Callamard ve beraberindeki heyetin Fidan'la görüşmesi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında gerçekleşecek.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden daha önce yapılan açıklamada, Callamard'ın Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak-2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceği ve Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceği ve değerlendirileceği vurgulanmıştı.

Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik edeceği bildirilmişti.

BM raportörünün Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı. Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyinin hazirandaki oturumunda rapor olarak sunacak.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ HALA BULUNAMADI

 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize bir şekilde katledilmesinin üzerinden 3 aydan uzun bir zaman geçti.
 
Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

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