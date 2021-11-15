BM, ''Yemen'deki gerilimin azaltılması'' çağrısını yineledi

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 23:47

BM Yemen Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Grundberg, Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ile bir araya geldi.



Grundberg, "Yemen meselesinin çözümünde ilerleme kaydedilmesi ve diyalog yoluyla çözüme ulaşılması konusunda bölgesel ve uluslararası çapta uzlaşının önemini" vurguladı.



BM'nin Yemen'de barışın sağlanması yönündeki çabalarına verdiği katkıdan ötürü Kuveyt'e teşekkür eden Grundberg, Yemen'in Marib ve Hudeyde kentlerinde şiddetlenen çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi.



Grundberg, "Tüm Yemenlileri ilgilendiren siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki sorunları ele alan kapsamlı bir yaklaşımın geliştirilmesi ve acilen gerilimin azaltılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



- Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.