23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Güncel

BM'de Gazze zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump yan yana yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin New York kendinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı. Zirveye, Müslüman ülkelerden çok sayıda lider katılırken, Trump ve Erdoğan'ın masanın başında yan yana oturması dikkat çekti.

HABER MERKEZİ23 Eylül 2025 Salı 23:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu bölgesel toplantıya katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı.

Gazze konulu toplantıya Müslüman ülkelerden çok sayıda lider katılırken, Trump görüşme başlarken yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 32 toplantı yaptık ama bu benim en önemli toplantım olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile masanın baş ucunda yan yana oturan Trump, "Saygı duyduğum liderlerle Gazze'deki savaşı bitireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

OTURMA DÜZENİ DİKKAT ÇEKTİ

Liderlerin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın yan yana oturması dikkat çekti.

Masanın başında Erdoğan ve Trump yer alırken, diğer liderler ise masanın yan tarafında yerlerini aldı.

