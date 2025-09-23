Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu bölgesel toplantıya katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı.

Gazze konulu toplantıya Müslüman ülkelerden çok sayıda lider katılırken, Trump görüşme başlarken yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 32 toplantı yaptık ama bu benim en önemli toplantım olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile masanın baş ucunda yan yana oturan Trump, "Saygı duyduğum liderlerle Gazze'deki savaşı bitireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

OTURMA DÜZENİ DİKKAT ÇEKTİ

Liderlerin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın yan yana oturması dikkat çekti.

Masanın başında Erdoğan ve Trump yer alırken, diğer liderler ise masanın yan tarafında yerlerini aldı.