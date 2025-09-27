BM'de katil Netanyahu'ya protesto... Başkan Erdoğan: Yalanlarını dinleyecek kimse bulamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gerek panel ve konferanslarla, gerekse atölye ve okuma programlarıyla gençlerimizin ufkunu açan, bugünün liderlerini yarının mimarlarıyla buluşturan derneğimize gönülden teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Ülkemizin güçlü yarınları için fedakarca çalışan, ortaya fikir ve eser koyan, geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin gayretinde olan her bir gencimiz bizim için değerlidir, umudumuzu arttıran bir istikbal yıldızıdır.

Kriz ve ihtilaflar barışçıl yollarla çözüme kavuşturulamadığı için siyasi ve ekonomik mücadele maalesef büyük insani trajedilerin yaşandığı savaş ve çatışma sahalarına taşınıyor.

Asra yön vermekle kalmayıp, kendi mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin çabası ve çalışmaları ile vücut bulacaktır.

BMGK'YA TEPKİ

BM Güvenlik Konseyi gibi bu tür mekanizmaların gayesi savaşları önlemek, çatışmaları durdurmak, insani felaketlerin önüne geçmekti lakin gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapılar sorunun parçası haline dönüşmüştür.

Haklı haksızın, mazlum zalimin, zayıf güçlünün karşısında yalnızlığa terkedilmiştir, insan hakları ve insanlık onuru yara almış, adalet, vicdan ve merhamet gibi duygular sessize alınmıştır.

Komşumuzun evi yanarken nasıl biz rahat edemezsek, bölgemizde sıkıntı varken de biz huzurlu olamayız. Dahası kriz ve zulümlerle boğuşanlar bizim kardeşlerimiz, 100 yıllık, 1000 yıllık komşularımız.

Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız.

Gazze'nin, Yemen'in, Suriye, Sudan, Somali'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor.

"SOYKIRIM KADROSU DERHAL YARGILANMALI"

Dün BM Güvenlik Konferansı'nda Netanyahu denilen katil salondaki o boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı, 'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste'

Türkiye hiçbir kompleksi olmadan tarihine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan her kesimle görüşebilen bir aktördür.

Soykırım şebekesinin başı BM Genel Kurulu'nda yalanlarını ve tehditlerini dinleyecek kimseyi bulamadı boş koltuklara konuştu, bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı.

İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır. Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.

Bu adımlar daha erken atılamaz mıydı? 65 bin masum ölmeden de Filistin'e sahip çıkılamaz mıydı? Katliam kadrosu eliyle tanınamaz hale getirilmeden önce Filistin resmi olarak tanınamaz mıydı? Birileri rahatsız olacak ama bunları sormak mecburiyetindeyiz.

Türkiye'nin ticaret ve diğer alanlarda İsrail'e karşı aldığı tedbirler diğer ülkelere örnek olmalı, onlar da artık benzer adımları atmaya başlamalıdır. Aksi takdirde kaos Orta Doğu sınırları içerisinde kalmayacak bu ateş bütün dünyayı saracaktır.