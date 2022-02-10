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Güncel

BM'den DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki asker sayısı hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin terör örgütü DEAŞ mensubunun bulunduğunu söyledi.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 00:39 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 00:39
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Voronkov, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, DEAŞ'ın uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

DEAŞ'ın liderliği ve geçmişteki kayıplarına rağmen yeniden gruplaşabildiğine ve çatışma bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkati çeken Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lının bulunduğunu ifade etti.

- DEAŞ'ın 25 ila 50 milyon dolar gelir kaynağı bulunuyor

DEAŞ bağlantılı diğer grupların ise rahatsız edici bir hızda genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Voronkov, bu grupların özellikle Orta, Doğu ve Batı Afrika'da etkinliğini artırmasının kıtanın da ötesinde büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in DEAŞ raporuna göre ise terör örgütün 25 ile 50 milyon dolar gelir kaynağının bulunduğu tahmin ediliyor.

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