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Terör örgütü PKK yüzlerce çocuğu ailelerinden kopardı

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG hakkında dikkat çeken bir rapor daha yayımladı. BM söz konusu raporda terör örgütlerinin 2022'de Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldığını bildirdi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 00:13 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK yüzlerce çocuğu ailelerinden kopardı
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BM'nin hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı belirtildi.

Suriye'de 2 bin 407 çocuğa karşı ağır ihlal tespit edildiği aktarılan raporda, burada 1696 çocuğun terör örgütü YPG/PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından asker olarak ya da farklı amaçlar için kullanıldığı ifade edildi.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, YPG/PKK ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

  • terör örgütü pkk
  • terör örgütü ypg

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