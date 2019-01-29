BM'den İdlib'e 18 TIR'lık yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi.
- DHA
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yükleme yapılan TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar, İdlib kentine götürülmek üzere yola çıkarıldı. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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