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BM'den İdlib'e 27 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kentine 27 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

  • DHA
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Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR´lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. İnsani yardım malzemesi yüklü  27 TIR Gümrük sahasına girdi. Yapılan işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemeler İdlib´de halka dağıtılacak.
 
 
 

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