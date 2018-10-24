BM'den İdlib'e 27 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kentine 27 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
- DHA
Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR´lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. İnsani yardım malzemesi yüklü 27 TIR Gümrük sahasına girdi. Yapılan işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemeler İdlib´de halka dağıtılacak.
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