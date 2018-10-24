BM'den İdlib'e 27 tır insani yardım

Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR´lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. İnsani yardım malzemesi yüklü 27 TIR Gümrük sahasına girdi. Yapılan işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemeler İdlib´de halka dağıtılacak.