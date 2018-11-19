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BM İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İdlib'e 14 tır insani yardım gönderildi.

  • DHA
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Hatay'ın Reyhanlı İlçesi´ndeki lojistik merkezinden TIR´lara yüklenen insani yardımlar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Yardım TIR'ları buradaki işlemlerin ardından İdlib´e gönderildi. İnsani yardımların İldib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.

 

 

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