İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0935
  • EURO
    51,075
  • ALTIN
    7337.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BM'den Lübnan raporu: 159 ihlal yapıldı, endişe büyüyor
Güncel

BM'den Lübnan raporu: 159 ihlal yapıldı, endişe büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, işgalci İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği hava sahası ihlallerinin, çatışmaların yeniden başlamasından bu yana tek günde en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
BM'den Lübnan raporu: 159 ihlal yapıldı, endişe büyüyor
ABONE OL

Lacroix, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda bölgedeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerini değerlendiren Lacroix, "BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), sadece 9 Mart'ta, çatışmaların yeniden başlamasından itibaren 24 saatlik süre içinde gözlemlenen en yüksek seviye olan 159 hava sahası ihlali kaydetti." dedi.

Lacroix, "Kasım 2024'ten bu yana devam eden kırılgan durumun, düşmanlıkların önemli ölçüde tırmanmasına yol açtığını" belirterek, BM'nin "Lübnan'da ve bölgede durumun daha da kötüleşmesinden ciddi endişe duyduğunu" bildirdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix, İsrail ordusunun, UNIFIL operasyon alanının tamamını kapsayan yer değiştirme emirlerini ve bu alan boyunca tekrarlanan saldırılarını "1701 sayılı kararın açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

UNIFIL'in operasyonel yüküne değinen Lacroix, "Barış güçleri büyük ölçüde üslerine hapsedildi ve bazıları önemli süreler boyunca sığınaklarda kaldı." diyerek bunun, UNIFIL'in hareket özgürlüğünü ciddi şekilde engellediğini ve misyonun izleme ve raporlama yeteneğini sınırladığını söyledi.

"Sadece siyasi bir çözüm Lübnan ve bölgeye kalıcı istikrar getirecektir." diye konuşan Lacroix, tüm aktörleri masada çözüm bulma noktasında desteğe çağırdı.

Ağustos 2006'da kabul edilen 1701 sayılı karar, İsrail ile Hizbullah arasındaki düşmanlıkların durdurulmasını ve BM tarafından belirlenen Mavi Hat ile Litani Nehri arasında, Lübnan ordusu güçleri ve UNIFIL hariç, silahsız bir bölge oluşturulmasını öngörüyor.

  • İsrail Lübnan
  • UNIFIL

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.