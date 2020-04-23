İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9612
  • EURO
    7,4956
  • ALTIN
    385.721
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • BM'den ''Suriye'de insani yardım çalışanlarına erişim sağlayın'' çağrısı
Güncel

BM'den ''Suriye'de insani yardım çalışanlarına erişim sağlayın'' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye genelinde 11 milyondan fazla sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, insani yardım çalışanlarına 'derhal, güvenli ve engelsiz' erişim sağlanması çağrısında bulundu.

AA23 Nisan 2020 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 20:56
ABONE OL

Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yoluyla yapıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Rochdi, isim vermeden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerine "insani erişim" çağrısı yaptı.

Rochdi, insani yardım çalışanları ve kuruluşlarının, ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) malzemeleri de dahil insani yardım ulaştırılabilmesi için "derhal, güvenli ve engelsiz" erişim verilmesini istedi.

Suriye genelinde 4,7 milyonu acil olmak üzere 11 milyon sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Rochdi, ülkedeki temel ihtiyaç malzemelerinde önemli fiyat artışı gözlendiğine dair raporlar aldıklarını kaydetti.

Rochdi, tam ateşkes çağrısını yineledi.

Sultangazi'deki tramvay kazası kamerada

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.