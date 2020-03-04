04 Mart 2020 Çarşamba 18:12 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 18:21

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir" dedi.



Şentop: "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır." ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE GERGİNLİK

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."