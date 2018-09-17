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BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır: Rum kesimi, Kıbrıs Türklerine azınlık statüsü tanımak istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, müzakere sürecinde siyasi eşitliğin güvence altına alınmadığı herhangi bir modelin altında yer almayacağını söyledi.

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KKTC'de temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı makamında ziyaret etti.

Erhürman, burada yaptığı konuşmada, müzakere sürecinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, dayanışma içinde yürütülmesinin önemine işaret etti. KKTC Başbakanı Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı, müzakere sürecinde siyasi eşitliğin güvence altına alınmadığı herhangi bir modelin altında yer almayacak." dedi.

"Rumlar, Kıbrıs Türklerine azınlık statüsü tanımak istiyor"

Volkan Bozkır da İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan ve sonuç alınamayan Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlığa uğradığını belirterek, "Güney Kıbrıs Rum kesimi, Kıbrıs Türklerine azınlık statüsü tanımak istiyor. Bu, kabul edilebilir değil." diye konuştu.

Bozkır, KKTC'nin bir devlet olduğunu ve bu yapının ilelebet payidar kalacağını söyledi.

Bozkır ayrıca Başbakan Erhürman’ı ekim ayında yapılacak TBMM Dışişleri Komisyonu toplantılarından birine katılmaya davet etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır ve beraberindeki heyet, daha sonra Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

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