23 Eylül 2025 Salı
Güncel

BM'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan damgasını vurdu! Dakikalarca alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabı için kürsüye geldiği sırada dakikalarca alkışlandı.

23 Eylül 2025 Salı 21:30
BM'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan damgasını vurdu! Dakikalarca alkışlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun konuşmasını tamamlamasının ardından konuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi anons edildi.

Erdoğan'ın kürsüye yaklaştığı sırada Genel Kurul salonunda alkışlar yükseldi. Konuşma yapmak için bekleyen Erdoğan, alkışların devam etmesi nedeniyle konuşmasına başlayamadı. Alkışların yanı sıra seslerin de yükselmesiyle Erdoğan konuşmasına başlamak üzere bir süre bekledi.

Erdoğan, konuşmasını yaptığı sırada sık sık alkışlandı.

Popüler Haberler
