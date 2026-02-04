İSTANBUL 13°C / 6°C
  Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: Hazırlanan iddianame iletildi
Güncel

Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: Hazırlanan iddianame iletildi

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin ‘zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

4 Şubat 2026 Çarşamba 17:20
Böcek ailesi faciasında yeni gelişme: Hazırlanan iddianame iletildi
İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 6 şüpheli hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istendi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

Tekrar rahatsızlanan aile, 13 Kasım saat 01.00 sıralarında bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

  • böcek ailesi
  • zehirlenme
  • iddianame

