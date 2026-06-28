İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Böcek'ten gündemi sarsan rüşvet itirafı! İmamoğlu'na ''havala'' sistemiyle milyonlarca Euro
Güncel

Böcek'ten gündemi sarsan rüşvet itirafı! İmamoğlu'na ''havala'' sistemiyle milyonlarca Euro

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili gündemi sarsacak yeni ifade verdi. Böcek, yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, adaylığı karşılığında kendisinden 15 milyon Euro istediğini anlattı. Böcek, bu paranın 5 milyon Eurosu'nu, banka kayıtlarına girmeyen Kapalı Çarşı tabanlı illegal 'havala' sistemiyle İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etti.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Böcek'ten gündemi sarsan rüşvet itirafı! İmamoğlu'na ''havala'' sistemiyle milyonlarca Euro
ABONE OL

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni bir ifade verdi. Daha önce 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için Manisa'ya 950 bin Euro götürdüğünü ve CHP Genel Merkezi'ne Veli Ağbaba için 1 milyon Euro gönderdiğini belirten Böcek, bu kez Ekrem İmamoğlu'nun, adaylığı karşılığında kendisinden 15 milyon Euro istediğini itiraf etti.

CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan hedef alan şok bir rüşvet itirafı geldi.

İMAMOĞLU İLE GİZLİCE GÖRÜŞMÜŞ

Muhittin Böcek, savcılığa verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesinde aday gösterilmek için Ekrem İmamoğlu'yla İstanbul'da gizlice görüştüğünü iddia etti.

"15 MİLYON EURO MADDİ DESTEK TALEP ETTİ"

İfadeye göre İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı planını öne sürerek tam 15 milyon Euro maddi destek talep etti.

Böcek, bu paranın 5 milyon Euro'suna banka kayıtlarına girmeyen Kapalı Çarşı tabanlı illegal bir yöntemle yani "havala" sistemiyle İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etti.

PEKİ NEYDİ BU HAVALA SİSTEMİ?

Böcek'in ifadesine göre sistem tamamen iz bırakmamak üzerine kuruluydu. Bir dostundan aldığı 100 liralık banknotun fotoğrafını çeken Böcek, üzerine bir isim ve telefon numarası yazarak zarfla birlikte İmamoğlu'na teslim etti.

İddiaya göre bu banknot bir şifreydi ve bu şifreyi kapalı çarşıdaki kayıt dışı dövizcilere götüren şahıslar 5 milyon Euro nakit parayı hiçbir banka kaydı olmadan teslim aldı.

Depremin boyutu bununla da sınırlı değil. Muhittin Böcek daha önceki ifadesinde adaylık için Özgür Özel'in yönlendirmesiyle CHP'li Veli Ağbaba'ya 1 milyon Euro, Manisa'da ise bir çanta içinde Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro rüşvet gönderdiğini iddia etmişti. Böcek ifadesinde İmamoğlu'nun kişisel hırslarının tüm partiyi ve Özgür Özel'i esir aldığını, CHP belediyeciliğinin bu gizli pazarlıklar yüzünden çöktüğünü söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu adeta yaylım ateşine tuttu.

Kayıt dışı milyonlarca Euro, şifreli banknotlar ve havada uçuşan rüşvet iddiaları, siyaset gündemine bomba gibi düşen bu itirafların ardından gözler şimdi CHP'ye çevrildi.

Rüşvet itiraflarını HTS kayıtları doğruladı! Böcek'in para kasası kuaförü çıktı

Muhittin Böcek'ten Özgür Özel itirafı: Talimatıyla yaklaşık 135 milyonluk ödeme yaptım

Gökhan Böcek'ten Özel ve Ağbaba ifşası! "200 bin dolar verdim"

Özel'e "rüşvet" ve "hile" suçlaması

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.