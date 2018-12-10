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Bodrum açıklarında 112 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 112 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığınca, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
 
Ekipler, İzmir Dikili Limanı'na kayıtlı "Eşref" isimli özel tekneyi açıkta durdurdu.
 
Yurt dışına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu 112 kişi, bota alınarak Turgutreis Mahallesi'nde kıyıya çıkarıldı.
 
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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