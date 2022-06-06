İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5646
  • EURO
    17,807
  • ALTIN
    981.114
  • BIST100
    2648.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde hareketli bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 16 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.