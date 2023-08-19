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Bodrum açıklarında 49 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 49 düzensiz göçmen yakalandı.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:32 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında 49 göçmen yakalandı
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Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 2 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan ilçe açıklarında farklı zamanda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Hareket halindeki 2 lastik botu durduran ekipler, botlardaki 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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