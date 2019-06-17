Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü var

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü var
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi. İlk gelen bilgilere göre, batan teknede 8 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
- AA
Bodrum açıklarında batan teknedeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söylemeleri üzerine 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
8 GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknede 8 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
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