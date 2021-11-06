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Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 10 kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne battı. 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 3 kaçak göçmen ise aranıyor.

DHA6 Kasım 2021 Cumartesi 12:59 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:59
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.23'te Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaçak göçmenlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 3 kişi için bölgede arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

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